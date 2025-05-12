Ağrı'nın Değerli Hakemi Muhammed Sevim Aktif Kariyerine Veda Etti - Son Dakika
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Ağrı'nın Değerli Hakemi Muhammed Sevim Aktif Kariyerine Veda Etti

Ağrı\'nın Değerli Hakemi Muhammed Sevim Aktif Kariyerine Veda Etti

Ağrı futbolunun önemli isimlerinden hakem Muhammed Sevim, 14 yıllık aktif kariyerine son verdi. Veda töreninde takdim edilen plaketi alarak, geçmişteki dostluklarını ve görev süresini anlattı.

12.05.2025 13:22  Güncelleme: 13:24
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Ağrı futbolunun önemli isimlerinden biri olan hakem Muhammed Sevim, aktif hakemlik kariyerine son verdiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde 14 yıl boyunca görev yapan Sevim, kariyeri boyunca 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve Türkiye Kupası gibi birçok önemli karşılaşmada düdük çaldı.

Aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şubesi'nin kurucu başkanı olan ve iki dönem boyunca başkanlık görevini yürüten Sevim, 2014 yılından bu yana klasman hakemi olarak Ağrı'yı başarıyla temsil etti.

Muhammed Sevim için, Lütfü Yeğenoğlu Stadyumu'nda oynanan 1. Amatör Play-off Final Müsabakası öncesinde özel bir veda töreni düzenlendi. Patnos Belediyespor ile Taşlıçayspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş tarafından Sevim'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

Müsabaka, Muhammed Sevim'in temsili başlama ve bitiş düdüğünü çalmasının ardından oynandı. Müsabaka öncesinde sahadaki hakemler ve futbolcularla vedalaşan Sevim, yaptığı açıklamada, "14 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'na ve ilimize yakışır şekilde görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Çok güzel dostluklar edindim. Çok değerli hocalarla çalışma fırsatı buldum. Üzerimde hakkı olan tüm arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Bizlere saygı gösteren futbolcu kardeşlerim, teknik ekiplere ve yöneticilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İlimizi her zaman, her platformda temsil etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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