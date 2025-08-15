Ağrı Patnos\'ta Gençler için Modern Halı Saha Projesi Tamamlandı

Ağrı Patnos Dedeli Belediyesi, gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla başlattığı Sosyal Halı Saha Yenileme ve Modernizasyon Projesini başarıyla tamamladı.

Modern ekipmanlarla donatılan, daha konforlu ve güvenli hale getirilen saha; gençlerin sporla iç içe zaman geçirebileceği, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirebileceği yeni bir yaşam alanı haline geldi.

Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara en iyi imkanları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sporun, gençlerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yenilenen halı saha, artık Dedeli gençlerinin buluşma noktası olacak. - AĞRI