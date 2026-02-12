Aguero, Messi\'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero, Lionel Messi ile yıllar önce çekilen ve gündem olan yatak odası fotoğrafı hakkında konuştu. Agüero'nun sözleri sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

"BENİ YANINA ÇAĞIRDI"

Agüero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek başına uyumaktan korkuyordu, beni yanına çağırdı. Sonra da bütün gece uyumadık." ifadelerini kullandı. İki futbolcunun o dönemde milli takım kampında birlikte vakit geçirdiği biliniyor.

FOTOĞRAF YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce sosyal medyada yayılan ve Messi ile Agüero'nun aynı odada çekildiği kareler, bu açıklamanın ardından yeniden gündeme geldi. İkili arasındaki yakın dostluk, futbol kamuoyunda sık sık konuşuluyor.