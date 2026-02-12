Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Aguero, Messi\'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
12.02.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero, Lionel Messi ile çekilen ve yıllar önce gündem olan yatak odası fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu. Agüero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Tek başına uyumaktan korkuyordu, beni yanına çağırdı. Sonra da bütün gece uyumadık'' dedi.

Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero, Lionel Messi ile yıllar önce çekilen ve gündem olan yatak odası fotoğrafı hakkında konuştu. Agüero'nun sözleri sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

"BENİ YANINA ÇAĞIRDI"

Agüero, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek başına uyumaktan korkuyordu, beni yanına çağırdı. Sonra da bütün gece uyumadık." ifadelerini kullandı. İki futbolcunun o dönemde milli takım kampında birlikte vakit geçirdiği biliniyor.

Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

FOTOĞRAF YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce sosyal medyada yayılan ve Messi ile Agüero'nun aynı odada çekildiği kareler, bu açıklamanın ardından yeniden gündeme geldi. İkili arasındaki yakın dostluk, futbol kamuoyunda sık sık konuşuluyor.

Sergio Aguero, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Behzat Behzat:
    aklınıza şeytan girmediyse iyidir. 0 0 Yanıtla
  • Ertan ASLAN Ertan ASLAN:
    Milletin özel hayatı size ne.? Her yakınlaşmanın ardında sapkınlık arayan kafalar da problem psikolojideki yansıtma mekanızması. Kendileri her haltı yedikleri için herkesi kendileri gibi sanırlar. Messi adamdır adam..! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:14:19. #7.11#
SON DAKİKA: Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.