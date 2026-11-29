Agyei'nin penaltı golü Kocaelispor'a Çorum'da ilk yarıda 1-0 üstünlük getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. haftasında Arca Çorum FK-Kocaelispor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 16. dakikada VAR incelemesi sonrası verilen penaltıyı Agyei gole çevirerek Kocaelispor'u öne geçirdi.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Çavuş, Mert Bulut
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz Ünder (Dk. 37 Fredy), Mahmic, Kyziridis, Ramirez
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Maglica, Djksteel, Rivas, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa, Baku, Agyei (Dk. 35 Metehan Altunbaş)
Gol: Dk. 16 Agyei (penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Sousa (Kocaelispor), Dk. 45+2 Diomande, Dk. 45+4 Burak Yılmaz (teknik direktör) (Arca Çorum FK)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Arca Çorum FK-Kocaelispor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 16. dakikasında konuk ekip öne geçti. Serdar Saatçı ile Agyei arasında ceza sahasında yaşanan ikili mücadele sonucu hakem, VAR incelemesinin ardından Kocaelispor lehine penaltı kararı verdi. Agyei, penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi. 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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