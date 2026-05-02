Bitlis\'te Liseler Arası Bölge Maçları Başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Bitlis Gençlig Liseler Arası Bölge Maçları başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı Bitlis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bitlis Gençlig Liseler Arası Bölge maçlarına Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda illerinde birinci olan takımların katılıyor. Bitlis Gençlig Liseler Arası Bölge Maçlarının açılış programına katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kadim medeniyetin önemli merkezlerinden biri olan Kubbetü'l İslam diyarı Ahlat'ta gençleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, TÜGVA Bitlis İl Temsilcisi Murat Eren, Ahlat Belediye Başkan V. Nafiz Alkış ile sporcular ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS