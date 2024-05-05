Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı

Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yardımcı antrenör Ziya Akçeken, maç sonrası yaptığı açıklamada, penaltıyı değerlendirebilseler farklı bir sonuç alabileceklerini belirtti. Akçeken, takımın eksikleri olduğunu ancak oyuncuların iyi bir mücadele sergilediğini söyledi. ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maçın güzel bir atmosferde geçtiğini ve alınan 1 puanın önemli olmadığını ifade etti.

05.05.2024 19:51  Güncelleme: 19:58
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, "Penaltıyı değerlendirebilsek farklı bir senaryo da olabilirdi." dedi.

Akçeken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir yanda düşme hattında yer alan, diğer yanda üst sıralar için mücadele veren takımların karşılaşmalarının zorlu geçtiğini söyledi.

Maça iyi başladıklarını belirten Akçeken, "İstekli, arzulu bir oyunumuz vardı. Penaltıyı değerlendirebilsek farklı bir senaryo da olabilirdi. İkinci yarı daha istekli bir oyun oynadık. Rakibi birinci bölgesine hapsettiğimiz, pozisyonları aradığımız bir oyuna döndü. Kazanabilirdik ama bir puanın da önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Maça ilk 11'den 4-5 eksikle çıktıklarını hatırlatan Akçeken, "Genel olarak oyundan memnunuz. 4-5 eksiğimiz var, ciddi sakatlıklar ve cezalı oyuncularımız vardı. Bu da bir etken oldu. Birbirini tanıyan oyuncularla oynamak daha farklı. Belki ligin büyük yükünü o oyuncularla çektik ama bugün onların yerine oynayan oyuncular da iyi bir mücadele, iyi bir oyun ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Akçeken, ligin son haftasında Boluspor'u yenerek ligi 3. bitirme fırsatı yakalamaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Şanlıurfaspor cephesi

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın güzel bir atmosferde oynandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi bir takıma karşı oynadık. Biz de gelişim göstermiştik. İyi bir takım haline geldik. Tabii son dönemde olumsuzluklar yaşandı. Biraz fiziksel olarak da zihinsel olarak da aşağıya indik. Ama bu haftaya özel 3 tane düşme hattındaki takımın önemli maçları vardı. Adanaspor biraz avantajlıydı, Altay ile oynuyordu. Tuzla, Sakarya ile biz de burada oynadık. Hem üçüncülük mücadelesi hem de düşme mücadelesi vardı sahada. Bazen futbol kağıda sığmıyor. Alınan 1 puan, 3 puan fark etmiyor, bazen farklı şeyler oluyor. Bu haftanın en büyük sürprizi Sakarya'dan geldi. Bizi üzen bir durum oldu. Öne geçtik, koruyabilirdik, kötü bir gol yedik. Sakaryaspor'un yenilgisinden sonra bu 1 puanın çok fazla bir değeri kalmadı."

Maç 1-1 iken riske girdiklerini anlatan Arslan, "Stoperleri gönderdik. Ondan sonrası 1 puan olarak göründü. Sakaryaspor'un mağlubiyetiyle avantajlıyken dezavantajlı duruma düştük. Sakaryaspor yense belki 3'üncülüğü garantiliyordu. Süper Lig yolunda en büyük avantajı Sakaryaspor elde edecekti ama bir sürpriz gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile berabere kaldı - Son Dakika

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