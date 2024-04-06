Ahlatcı Çorum FK Başkanı Taraftarı Maça Çağırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın, taraftarı, yarın oynanacak Kocaelispor maçında takımlarına destek olmaya çağırdı.
Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 yıldır yürüttüğü görevi süresince Çorum'un 56 yıllık 1. Lig hasretine son verdiklerini hatırlattı.
Çorum FK'nin toplumun her kesimiyle büyük bir aile olduğunu belirten Yalçın, "56 yıl süren hasrete birlikte son verirken, büyük bir mücadele örneği gösterip geçtiğimiz yıl mayıs ayında bir üst lige çıkmanın haklı gururunu yaşadık." ifadesini kullandı.
Çorum FK'nin yarın Kocaelispor ile karşılaşacağına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:
"Pazar günü sahamızda oynayacağımız Kocaelispor maçında futbolcu kardeşlerimizi ve takımımızı yalnız bırakmayalım. Maç sonucu ne olursa olsun bir olalım, birlikte olalım, hep beraber olalım. Türk futbolunun büyük bir camiası olan ve aramızda güzel dostluklar bulunan Kocaelispor ile oynayacağımız maçta kazananın dostluk olması en büyük temennimizdir."
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 52 sürücüye toplam 123 bin 266 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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