Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK\'yı mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını söyledi.
Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK'nin ligde kalıcı olması gerektiğini, bu nedenle lig sıralamasındaki üst gruptan kopmamak için hedefler belirlediklerini bildirdi.
Lig sıralamasındaki orta hattan yukarı çıkmak adına önemli bir 3 puan elde ettiklerini dile getiren Özbalta, "Yarınki maçlara da baktığımızda belki de play-off hattında kalabileceğimiz bir müsabaka oynadık. Maç bizim için de rakip takım için de önemliydi." dedi.
Bodrum FK'nin kolay gol yemeyen, mücadele gücü yüksek bir takım olduğuna dikkati çeken Özbalta, rakibin özelliklerini analiz edip, 5 gün boyunca çalıştıklarını aktardı.
Özbalta, "Aslında baktığınızda işler çok iyi gidiyordu. Sadece bir duran topta yediğimiz bir gol ve ardından gelen reaksiyon, ikinci yarı inanılmaz git gelli bir müsabaka. Rakip takım moral üstünlüğünü aldığında rakibin gardının düştüğü noktaları da kollayabilen bir takım. Oralarda çok şükür oyuncular çok ciddi bir reaksiyon gösterdi. Gole müsaade etmediler." diye konuştu.
Bodrum FK cephesi
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise iki takım için de önemli bir maç oynandığını vurguladı.
İki takımın da iyi mücadele ettiğine dikkati çeken Taşdemir, "Ama bu tip maçlarda hep şunu söylüyorum. Maçların önüne hakemlerin geçmemesi lazım. Geçen hafta Sakarya'da geçti, bu hafta bence burada da geçti. Dolayısıyla maçlardan sonra futbol konuşmamız lazım, oyunu konuşmamız lazım. Maalesef konuşamıyoruz çünkü kararlar net değil, doğru değil. Aynı kararlar bir yerde farklı başka bir yerde farklı oluyor. Bunlar biraz canımızı sıkıyor ama yapacak bir şey yok. Buna da alışacağız artık mecburen. Çünkü alıştırıyorlar." ifadelerini kullandı.
Oyuncularını tebrik eden Taşdemir, "Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Kazanmaya çalıştık, olmadı. Çorum Futbol Kulübünü tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim." dedi.
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