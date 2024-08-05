Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan ekip, bir günlük izin sonrası kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk maçı için teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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