Ahlatcı Çorum FK'da Kasongo ile yollar ayrıldı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de forvet oyuncusu Kabongo Kasongo ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kabongo Kasongo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.