Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo, Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligde 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 55 puan toplayan Çorum FK, rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
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