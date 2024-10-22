Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet ve teknik çalışmaları yaptı.
Antrenmana, tedavilerine devam edlien Çatic, Ahmet Said Kıvanç, Hasan Hüseyin Akınay ve Atakan Cangöz katılmadı.
Kırmızı-siyahlılar, yarınki çalışmayla 26 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?