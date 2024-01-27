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Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Lundqvist (Göztepe) ve Geraldo (Ahlatcı Çorum FK) gol attı. Sarı kartlar ise Traore, Mamah, Dennis ve İsmail Köybaşı'na çıktı.

Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı
27.01.2024 - 18:31,
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Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Sabri Öğe

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 68 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 87 Hakan Barış), Geraldo (Dk. 87 Verheydt), Erkan Kaş, Ahmet Sağat (Dk. 68 Eren Aydın)

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Traore (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmet Ildız, İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 68 Messaoudi), Doğan Erdoğan (Dk. 19 Dennis), Mamah (Dk. 86 İzzet Malak), Yalçın Kayan (Dk. 85 Atınç Nukan), Ogün Bayrak

Goller: Dk. 46 Lundqvist (Göztepe), Dk. 53 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Traore, Dk. 53 Mamah, Dk. 56 Dennis, Dk. 90 İsmail Köybaşı (Göztepe)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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Çorum Belediyespor, Gökhan Karadeniz, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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