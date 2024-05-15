Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile play-off maçına çıkacak - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile play-off maçına çıkacak

Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile play-off maçına çıkacak

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Atakan Cangöz'ün sakatlığı devam ettiği için forma giyemeyeceği maçta, Çorum FK Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek istiyor.

15.05.2024 11:54
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Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.

Ligi 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 56 puanla 5. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turunda Kocaelispor'u yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek etmek istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile play-off maçına çıkacak - Son Dakika

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