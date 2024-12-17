Ahlatcı Çorum FK Kupa Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 19 Aralık Perşembe günü Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmana A takımın yanı sıra altyapıdan da bazı futbolcular katıldı.
Özbalta, antrenmanda kupa maçında oynatmayı planladığı oyuncularla Anagold 24Erzincanspor maçının taktik hazırlığını yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından maç için Erzincan'a hareket edecek.
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