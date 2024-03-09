Ahlatcı Çorum FK, lider Eyüpspor\'u deplasmanda 1-0 yendi

Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Alagöz Holding'e yenilerek küme düştü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57'lik skorla yenilen Çankaya Üniversitesi, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü. Ligde 7 galibiyet, 19 mağlubiyetle ve 33 puanla 14. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi, kalan 2 maçını kazansa bile alt lige düşmekten kurtulamayacak.