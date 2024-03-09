Stat: Eyüp
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Eyüpspor: Birkan Tetik, Murat Uçar (Dk. 86 Melih Kabasakal), Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Fredy (Dk. 75 Seslar), Recep Niyaz (Dk. 86 Sinan Gümüş), Ampem (Dk. 63 Saiz), Regattin, Bruno (Dk. 63 Thuram)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 90 Ologo), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 53 Atakan Akkaynak), Verheydt (Dk. 75 Ahmet Sağat), Ozan Sol (Dk. 75 Eren Aydın), Geraldo (Dk. 90 Ahmet İlhan Özek)
Gol: Dk. 49 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Hakan Barış, Dk. 45+1 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 68 Regattin (Eyüpspor)
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda lider Eyüpspor'u 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK, lider Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi - Son Dakika
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57'lik skorla yenilen Çankaya Üniversitesi, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü. Ligde 7 galibiyet, 19 mağlubiyetle ve 33 puanla 14. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi, kalan 2 maçını kazansa bile alt lige düşmekten kurtulamayacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 20-25, 22-25, 25-23, 26-28 şeklinde sonuçlandı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet'i 23-25, 19-25, 25-21, 25-18, 11-15 setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 127 dakika sürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Bardhi, Biraschi (kendi kalesine), Trezeguet, Pepe ve Umut Bozok'un attığı gollerle Trabzonspor galibiyete ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?