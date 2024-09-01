Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, maç sonrası yaptığı açıklamada, bu yaşadığı maçın benzerini daha önce de tecrübe ettiğini belirtti.

01.09.2024 01:46
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Ben 7. yılımı bitirdim teknik adamlıkta, bu yaşadığım buna benzer 4. maçtı." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli maç nedeniyle lige verilecek ara öncesi maçı kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Sakaryaspor'un içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan ötürü kaybedecek bir şeylerinin olmadığını anlatan Özbalta, rakip 10 kişi kaldıktan sonra tempoyu artırmaya çalışırken golü yediklerini kaydetti.

Maçta çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Özbalta, "Bazen böyle maçlar yaşıyorsun. Ben 7. yılımı bitirdim teknik adamlıkta, bu yaşadığım buna benzer 4. maçtı. Bazen 10-11 tane yüzde 100 gol pozisyonu olup da acaba bu nasıl olur diye. Olabiliyor işte. Bunun neden, niçin, nasıl olduğunu bilemiyorum." diye konuştu.

Maçı kaybedecekken beraberliği yakaladıklarını söyleyen Özbalta, isteklerinin futbolcular tarafından yerine getirildiğini, iyi bir takım olduklarını sözlerine ekledi.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise hayatında ilk kez 4 maçta 4 beraberlik aldığı bir sezon yaşadığını vurguladı.

Takımın yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynadığını hatırlatan Kaya, "Oyuncuların hepsine helal olsun. Çünkü 2 ayda 3 sportif direktör, bir de yönetim değişikliği var. İster istemez hem şehri hem de oyuncuları son derece etkiliyor." dedi.

Oyuncu eksikliği nedeniyle ilk yarıda ve ikinci yarının başında değişiklik yapamadığını anlatan Kaya, "İçerideki oyuncudan bir ses çıkmadığı sürece aynı oyuncuları içeride tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunculara gösterdikleri mücadeleden ötürü teşekkür eden Kaya, sözlerini, "Aslında canımı acıtan şey şu. Buraya gelirken gelmek istemeyen oyuncuyu, bana sorsaydınız kim eksikti diye, sadece Kahraman'ı söylerdim. Çünkü kart cezalısı. Formayı ıslatmaya niyetli ve her denileni de sonuna kadar yapmaya çalışan oyuncu grubum var. Kaleden öne kadar kime ne söylersek eksiksiz yapıyor. Bunun için çok mutluyum." diye tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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