Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 'Bu ligde puan puandır' - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 'Bu ligde puan puandır'

Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, Teksüt Bandırmaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbalta, takımın yukarıya doğru ivmelenen bir gelişim gösterdiğini belirtti ve taraftarlara teşekkür etti.

26.08.2024 12:46
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, Teksüt Bandırmaspor maçına ilişkin, "Bu ligde puan puandır. Yukarıya doğru ivmelenen bir gelişimimiz var." ifadelerini kullandı.

Özbalta, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında dün Teksüt Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldıklarını hatırlattı.

Bandırmaspor'un ilk 2 maçını kazandığını hatırlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Ligde 2'de 2 yapmış, bazı oyun kurguları oturmuş bir takıma karşı sert bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibin bu motivasyonunun yanında iç sahadaki dezavantajlı duruma alışkın olmaları bizim aleyhimize oldu. İlk yarı iyi oyun ve yakaladığımız fırsatlar oldu. İkinci yarı rüzgarlı hava koşullarında nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa öyle mücadele eden bir oyuncu grubumuz vardı sahada. Gerçek anlamda oyunu oynayamadığımız durumlarda büyük karakter gösterdiler. Tüm koşullara rağmen ikinci yarıda da çok net yakaladığımız pozisyonlar var. Bu ligde puan puandır. Yukarıya doğru ivmelenen bir gelişimimiz var. Bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 'Bu ligde puan puandır' - Son Dakika

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