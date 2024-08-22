Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Sakat futbolcuların takıma katılması ve transferlerle Ahlatcı Çorum FK'nin oyun gücünün artacağını belirten Özbalta, sezonu en iyi yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

22.08.2024 19:47
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, savunma ve hücum hattına yönelik taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Tedavisine devam edilen Kabongo Kasongo ile Suat Kaya, antrenmana katılmadı. Atakan Cangöz ise takımdan ayrı çalıştı.

Özbalta, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, futbolcularının sezon başından itibaren gelişimlerinin devam ettiğini, kısa sürede geçen yılki seviyelerine geleceğinden emin olduğunu söyledi.

Sakatlanan futbolcuların takıma katılması ve birkaç transfer yapılmasıyla Ahlatcı Çorum FK'nin oyun gücünün artacağını dile getiren Özbalta, her maça ayrı ayrı hazırlanarak sezonu en iyi yerde tamamlamak istediklerini kaydetti.

Lige milli maç dolayısıyla verilecek aranın kendilerine iyi geleceğini aktaran Özbalta, "Bizim kaçış yerimiz orası. İyi skorlar alarak milli araya girebilirsek, çocukları o arada yukarı doğru çekeceğiz." diye konuştu.

Takımın kanat oyuncularından Eren Karadağ ise Ümraniyespor maçında yol kazası yaşadıklarını, Fatih Karagümrük mücadelesinde daha iyi bir oyun sergilediklerini, bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi olacaklarına inandıklarını ifade etti.

Bandırmaspor maçında sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini vurgulayan Eren, "Her geçen gün daha iyi antrenman yapıyoruz. Her gün biraz daha kaynaşıyoruz. Takımın yüzde 80'i burada. Bu takıma katkı vermeye geldik. Kendi adıma da inşallah bazı işler yolunda gidiyor. Performansımı sürdürmek için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum FK ile geçen sezon sözleşme imzaladığını ancak kiralık gönderildiğini, bu yıl tekrar takıma döndüğünü anlatan Eren Karadağ, takıma adaptasyon problemi yaşamadığını, en iyisini yapmak için mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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