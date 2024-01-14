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Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta, zorlu bir müsabaka olduğunu belirtirken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise maçın keyifli ve kaliteli geçtiğini ifade etti.

Ahlatcı Çorum FK, Tuzlaspor\'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
14.01.2024 - 19:44,
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bugün git gelli bir müsabaka yaşadık ama sonunda güldük." dedi.

Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Tuzlaspor'un ligdeki konumundan ötürü maçın kendileri açısından zorlu geçtiğini söyledi.

Galibiyet serisi için sahaya çıktıklarını belirten Özbalta, "Verimli geçen devre arasındaki kamp sürecinin ardından ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamaktan dolayı mutluyuz. Oyuna iyi başladık. Bugün git gelli bir müsabaka yaşadık ama sonunda güldük. Bir galibiyet daha yazdık hanemize. Yukarıdaki makasın içinde kaldık, grubun içinde kaldık. Bu bizim için son derece mutluluk verici. Bundan sonra her hafta adım adım kazanarak gitmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise Türkiye'nin üzücü günler geçirdiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Zor bir karşılaşmaya çıktıklarını anlatan İrtegün, şunları kaydetti:

"İzleyenler için oldukça keyifli bir maç olmuştur mutlaka. Bence kaliteli de bir maç oldu. En az bir puan veya üç puan hedefiyle geldik. Boş dönmemek istiyorduk ama yine her zamanki gibi çok gol kaçırdık. Yine bireysel hatalardan goller yedik. Bunlar, üzerinde çalıştığımız konular ama ne yazık ki bugün de aynı hataları yaptık. Oyuncu arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Çorumspor'u da başta Serkan hoca olmak üzere kazandıkları için tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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