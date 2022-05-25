Ahmet Ağaoğlu: "Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar" - Son Dakika
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Ahmet Ağaoğlu: "Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar"

25.05.2022 17:35

- Ahmet Ağaoğlu: "Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar" Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için, "Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar, beklentimiz bu.

- Ahmet Ağaoğlu: "Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar"

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için, "Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar, beklentimiz bu. Plan, program ve projeleri neler, sorunlara nasıl çözüm getirecekleri konusunda kulüpleri bilgilendirmeleri gerekiyor" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde yapılan toplantısının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugünkü toplantının tek gündem maddesi olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Bugünkü toplantıda tek gündem maddesi vardı. 16 Haziran'da yapılacak TFF genel kurulu ve önümüzdeki 1 yıllık süreç içinde göreve gelecek olan başkan ve yönetim kurulu ile alakalı olarak Kulüpler Birliği 2-3 başkan haricinde 18 kulüp başkanıyla bir toplantı yaptık. Şu anda isimleri kamuoyunda ön plana çıkmış olan 2 başkan adayımız var. Henüz bunlar resmi olarak adaylıklarını açıklamadılar. Önümüzde kısa bir süre kaldığı için adaylarla hafta içinde burada bir toplantı yapacağız. Çözüm önerilerini aldıktan sonra birlik olarak oybirliği ile olmasa da oyçokluğuyla ya da kulüpler olarak nasıl tavır belirleyeceğimiz konusunda fikir birliğine vardık" şeklinde konuştu.

"Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar"

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için isimleri geçenlerin henüz resmi adaylıklarını açıklamamasıyla ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Camiaları yoklayalım, kulüplerden görüş alalım ona göre adaylığı açıklarız, bu tür sıkıntılardan sıyrılmamız lazım. Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar, beklentimiz bu. Plan, program ve projeleri neler, sorunlara nasıl çözüm getirecekleri konusunda kulüpleri bilgilendirmeleri gerekiyor. Adaylarla ilgili ön yargı yok. Birliğin menfaati doğrultusunda hareket etme kararı aldık" diye konuştu.

"Hala neticeye ulaşamamış yayın ihalesi konusu var"

Türk futbolunun acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Transfer penceresi 17 Haziran olarak açıklandı. 14/8 mi olacak 12/7 mi olacak. Bu günü geldiğinde karar verilecek bir olay değil. Planlamasını önceden yapan kulüplerin mesafe kat ettiğini hep söyledik. Bu planlamanın önemini söyledik. 3 haftadan kısa bir süre kaldı. Hala neticeye ulaşamamış yayın ihalesi konusu var. Bu sadece bizi değil yayıncı kuruluşu da ilgilendiren bir sorun. Liglerin başlamasına 2 ay kalmış. Yayıncı kuruluş da kendi hesabını, pazarlama planını yapmak zorunda. Kulüplerin planlı olmaya uğraştıkları, yayıncının planlama için uğraştığı noktada haziran ayı sonuna ötelenmesinin doğuracağı sonuçlar var. Ön eleme oynayacak kulüpler var, sezonu erken açmak zorundalar. Haziranın sonunda ön elemeye başlayacak takım, 17 Haziran'da alınacak kararla kadrosuna yabancı oyuncu mu katacak yoksa kadrosundaki yabancılarla vedalaşmak zorunda mı kalacak?" ifadelerini kullandı.

TFF seçimlerinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı'nda da seçime gideceğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Bir profesyonel yapıya geçilmesi amacıyla ben başkan olmuştum. Bunu eylül, ekim ayı olarak bekliyorduk. 6 Ocak'taki toplantıda profesyonel yapıya geçilmesinin erken olduğu yönünde bazı kulüp başkanları görüş ifade etti. Ben bu görevi uzun süre devam ettirmek için gelmedim. Büyük bir ihtimalle federasyon başkanı seçimlerini takip eden birkaç gün içinde biz de Kulüpler Birliği olarak yeni başkanın seçilmesi yönünde hareket edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar
Ahmet Ağaoğlu: Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar
Ahmet Ağaoğlu: Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar
Ahmet Ağaoğlu: Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Bir an önce adaylıklarını açıklasınlar' - Son Dakika


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