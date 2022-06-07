Ahmet Gürgen: "TB2L takımı kurmayı düşünüyoruz" - Son Dakika
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Ahmet Gürgen: "TB2L takımı kurmayı düşünüyoruz"

07.06.2022 19:39
Ahmet Gürgen: "TB2L takımı kurmayı düşünüyoruz"

Frutti Extra Bursaspor Altyapı Sorumlusu Ahmet Gürgen, bu hafta sonu Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek alt yapı seçmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

Frutti Extra Bursa spor Altyapı Sorumlusu Ahmet Gürgen, bu hafta sonu Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek alt yapı seçmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

Frutti Extra Bursaspor Altyapı Sorumlusu Ahmet Gürgen, Türk basketboluna ve milli takımlara örnek sporcular yetiştirmek istediklerini ifade etti. Hafta sonu yapılacak alt yapı seçmeleri ile ilgili konuşan Gürgen, "Davranışlarıyla, spor ahlaklarıyla öne çıkan, yüksek etik değerlere sahip insanlar yetiştirmeye çalışacağız. Bursa halkına çok güveniyoruz ve yetenekli olduklarını biliyoruz. Basketbolcu adaylarını bir araya toplayacağız ve onlara bir kariyer planı yapacağız. Basketbol adına onları en iyi şekilde mezun edeceğiz. Her sporcu yeteneği konusuna ciddi bir bilgiye sahip olacak. Hata yapmaları için sahada süreler vereceğiz. Gelebilecekleri en üst seviye için onlara yol haritası çizeceğiz. Konsantre oldukları ve çalıştıkları sürece onların her zaman yanında olacağız. Sıkıntılarında onlara destek olmaya çalışacağız. Hijyenik koşullarda, doğru antrenmanlarla bir kariyer planı sunacağız. Basketbol ile birlikte eğitim konusunda da görüştüğümüz eğitim kurumları var. İki kulvarda da en doğru eğitimi vermeye çalışacağız. Bu programın sonunda TB2L takımı kurmayı da düşünüyoruz. Ekip olarak güçlü bir organizasyon kurmayı düşünüyoruz. Frutti Extra Bursaspor A takımına değerli sporcular kazandıracağımıza inanıyorum. Tüm basketbolcu adaylarını heyecanla 11-12 Haziran'da Barış Spor Salonu'nda yapacağımız altyapı seçmelerimize bekliyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Frutti Extra Bursaspor, basketbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Gürgen: 'TB2L takımı kurmayı düşünüyoruz' - Son Dakika

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