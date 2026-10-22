Ahmet Kaplan, Fransa'daki paratennis finalinde rakibine yenilerek ikinci sırada kaldı

Ahmet Kaplan, Fransa'daki paratennis finalinde rakibine yenilerek ikinci sırada kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'nın Orleans kentindeki WC500 Open Paratennis du Loiret Turnuvası'nın finalinde Jin Woodman'a 6-3, 7-5 yenilip ikinci oldu. Türkiye Tenis Federasyonu, set kaybetmeden finale yükselen Kaplan'ı, kulübünü, antrenörünü ve emeği geçenleri tebrik etti.
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da WC500 Open Paratennis du Loiret Turnuvası'nda final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı tenisçi Orleans kentinde düzenlenen turnuvada set kaybetmeden finale yükseldi.
Megasaray Tenis Akademisi sporcusu Ahmet Kaplan, final maçında Avustralyalı para tenisçi Jin Woodman'a 6-3, 7-5 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladı.
Türkiye Tenis Federasyonu, başarısından dolayı Ahmet Kaplan'ı, kulübünü, antrenörünü ve emeği geçenleri tebrik etti.
Kaynak: AA
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