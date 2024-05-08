Ahmet Kaplan: 'Hiç olmadığımız kadar güçlü bir senedeyiz' - Son Dakika
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Ahmet Kaplan: 'Hiç olmadığımız kadar güçlü bir senedeyiz'

Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'ndan madalyayla döneceklerine inandığını söyledi. Kaplan, takım olarak güçlü olduklarını ve turnuvayı madalyayla tamamlamak istediklerini belirtti. Ayrıca, paralimpik oyunlarına katılmaya hak kazanmayı hedeflediğini ve bu başarıyla bayrağımızı dalgalandırmayı umduğunu ifade etti.

08.05.2024 21:02
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- Ahmet Kaplan: "Hiç olmadığımız kadar güçlü bir senedeyiz"

Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan:

"Elimizden geldiğince her şeyi yapıp turnuvayı madalyayla tamamlamak istiyoruz"

"Madalyayla dönüp bayrağımızı dalgalandıracağımıza inanıyorum"

İSTANBUL - Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, takım olarak çok güçlü durumda olduklarını ve Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'ndan madalyayla döneceklerine inandığını söyleyerek, "Açıkçası hiç olmadığı kadar güçlü bir senedeyiz. Takım arkadaşlarım ve ben dünya sıralamasında güzel bir sıralamaya sahibiz. Elimizden geldiğince her şeyi yapıp turnuvayı madalyayla tamamlamak istiyoruz" dedi.

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun düzenlediği tekerlekli sandalye kategorisindeki tenis organizasyonu olan BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası, 7-12 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yapılıyor. Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye de Quad ve Erkekler kategorisinde yarışıyor. Quad kategorisinde takımın önemli oyuncularından ve dünya 11 numarası olan paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, basın mensuplarına turnuvaya ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Öncelikle ev sahibi olmanın kendileri için avantaj olduğunun altını çizen Kaplan, "Kendi evimizde bu turnuvayı oynuyor olmak bizim için çok büyük bir avantaj. Bu kadar güzel bir şehirde, bu kadar güzel bir havada ve kortlarda oynuyor olmak bizim için büyük bir motivasyon. Federasyonumuza ve Megasaray ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bizim için adeta bir tenis şenliği" şeklinde konuştu.

"Madalyayla dönüp bayrağımızı dalgalandıracağımıza inanıyorum"

Takım olarak güçlü olduklarını belirten ve 2 buçuk ay sonra paralimpik oyunlarındaki hedeflerinden bahseden milli sporcu, "Açıkçası hiç olmadığı kadar güçlü bir senedeyiz. Takım arkadaşlarım ve ben dünya sıralamasında güzel bir sıralamaya sahibiz. Elimizden geldiğince her şeyi yapıp turnuvayı madalyayla tamamlamak istiyoruz. Kendi adıma konuşmak gerekirse ben şu an güncel olarak dünya 11 numarasıyım. İlk 12'de bitirdiğim takdirde yaklaşık 2 buçuk ay sonra paralimpik oyunlarına katılmaya hak kazanacağım. Bizim için tenis tarihinde bir ilk olacak. Quad klasmanı açısından ilk sporcu olarak gideceğim. Orada da güzel bir başarı elde edip, madalyayla dönüp bayrağımızı güzel bir şekilde dalgalandıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Son 3-4 aylık süreçte inanılmaz turnuvalar geçirdim"

Son olarak kendi performansından mutlu olduğunu ve bunu sürdürmek istediğini sözlerine ekleyen Kaplan, "Son 2 yılda yükselen bir kariyerim vardı. Geçen sene dünya 12 numaraya kadar yükselmiştim. Açıkçası son 3-4 aylık süreçte inanılmaz turnuvalar geçirdim. Son 2 turnuvayı şampiyonlukla tamamladım. Şu anki performansımdan mutluyum. İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası'nda da bu performansı sürdürüp güzel bir şekilde turnuvayı tamamlarız" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ahmet Kaplan: 'Hiç olmadığımız kadar güçlü bir senedeyiz' - Son Dakika

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