Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yolunda kariyer rekorunu kırdı - Son Dakika
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Spor

Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yolunda kariyer rekorunu kırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları yolunda çalışmalarını sürdüren milli sporcu Ahmet Kaplan, Quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırdı. Mayıs 2024'te Türkiye'ye dünya ikinciliği kazandıran Kaplan, 2024 yılı içerisinde 4 şampiyonluk elde etti. Türk tenis tarihinde quad kategorisinde bu sıralamaya ulaşan ilk sporcu olan Kaplan, tarihi bir başarıya imza attı.

29.05.2024 16:55
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları yolunda çalışmalarını sürdüren milli sporcu Ahmet Kaplan, Quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırdı.

Quad Milli Takımı ile birlikte Mayıs 2024'te Türkiye'ye dünya ikinciliği kazandıran 22 yaşındaki milli tenisçi Ahmet Kaplan, 2024 yılı içerisinde 4 şampiyonluk elde etti. Son olarak 22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında İspanya'da düzenlenen Tram Barcelona Open'da dünya 4 numarası Donald Ramphadi'yi mağlup ederek finale ilerleyen Kaplan, finalde dünya 1 numarasına mağlup olarak turnuvada ikincilik elde etti. Ahmet Kaplan, yeni açıklanan dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek Türk tenis tarihinde quad kategorisinde bu sıralamaya ulaşan ilk sporcu oldu ve tarihi bir başarıya imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yolunda kariyer rekorunu kırdı - Son Dakika

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