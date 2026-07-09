Ahmet Mete Boylu Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Ahmet Mete Boylu Avrupa Şampiyonu

Ahmet Mete Boylu Avrupa Şampiyonu
09.07.2026 15:04
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Denizlili sporcumuz Ahmet Mete Boylu, 200m serbestte altın madalyayı kazandı ve rekor kırdı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Denizlili milli sporcumuz Ahmet Mete Boylu, 200 metre serbestte 1.45.68'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Gençler Şampiyonu olan başarılı sporcumuz, aynı zamanda 18 Yaş ve 19+ Yaş Türkiye Rekorlarını da kırarak tarihi bir başarıya imza attı.

07-12 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli gururumuz Ahmet Mete Boylu, 200 metre serbest yarışında 1.45.68'lik derecesiyle Avrupa Gençler Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Altın madalyaya uzanan başarılı sporcumuz, Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra 18 Yaş ve 19+ Yaş Türkiye Rekorlarını da kırarak adını Türk yüzme tarihine altın harflerle yazdırdı. Olimpiyat barajının üstünde bir derece elde eden Ahmet Mete Boylu, yüzmenin altın çocuğu olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı gururla okutan milli sporcumuz, 2028 yılında Los Angeles'ta yapılacak yaz olimpiyatlarına katılmayı kendine hedef olarak belirledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Dünya, Spor, Son Dakika

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