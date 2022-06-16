Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un TFF Yönetim Kurulu'na önerdiği Mustafa Hacıkerimoğlu'nun listede mutlaka olması gerektiğini belirterek, "Aksi halde, kulüp başkanımız ve delegasyon gereğini yapmalıdır. Gereği de genel kurulu protesto etmektir. Trabzonsporluluk bunu gerektirir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ahmet Metin Genç: 'Trabzonspor'un önerdiği isim listede olmaması halinde TFF Genel Kurulu protesto edilmelidir' - Son Dakika

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