Tadic ve Djiku transferinden neden vazgeçtiler? Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i işaret etti

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV ekranlarında gündeme dair sorulara cevap verdi. Çebi'nin Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Tadic ve Djiku ile ilgili söyledikleri ise büyük ses getirdi.

"ÖNÜMÜZ KESİLDİ"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için." ifadelerini kullandı.

"ABOUBAKAR'IN RAPORU VAR"

Aboubakar'ın sakatlığı ile ilgili de konuşan Çebi, "Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var." dedi.