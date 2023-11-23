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Tadic ve Djiku transferinden neden vazgeçtiler? Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i işaret etti - Son Dakika

Tadic ve Djiku transferinden neden vazgeçtiler? Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i işaret etti

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Tadic ve Alexander Djiku'yu Şenol Güneş'in istemediğini belirten başkan Ahmet Nur Çebi, bu nedenle transferden vazgeçtiklerini belirtti.

23.11.2023 - 08:15,
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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV ekranlarında gündeme dair sorulara cevap verdi. Çebi'nin Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Tadic ve Djiku ile ilgili söyledikleri ise büyük ses getirdi.

"ÖNÜMÜZ KESİLDİ"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için." ifadelerini kullandı.

"ABOUBAKAR'IN RAPORU VAR"

Aboubakar'ın sakatlığı ile ilgili de konuşan Çebi, "Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var." dedi.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tadic ve Djiku transferinden neden vazgeçtiler? Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i işaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tadic ve Djiku transferinden neden vazgeçtiler? Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i işaret etti - Son Dakika
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