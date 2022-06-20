TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Aksu ve Müslüm Özmen ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı. Hayırlı olsun ziyaretinde Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini iletti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

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