TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Murat Aksu ve Müslüm Özmen ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

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