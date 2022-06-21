Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Seferovic ve Arnautovic için girişimlerimiz var

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın hedefinde, dünyaca ünlü golcüler Haris Seferovic ve Marko Arnautovic var. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada iki futbolcu için de girişimlerinin olduğunu belirtti.
Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuşan Ahmet Nur Çebi, "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var." ifadelerini kullandı.
Benfica'da forma giyen Haris Seferovic'in Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 15 maçta sahaya çıkarken 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Bologna'da oynayan Marko Arnautovic'in ise İtalyan temsilcisiyle iki yıl daha kontratı var. Arnavut forvet, geçen sezon İtalya'da 33 maçta 15 gol atıp, bir asist yaptı.
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