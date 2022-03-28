AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi

28.03.2022 15:32
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası final müsabakaları sonrası sona erdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası final müsabakaları sonrası sona erdi.

AİÇÜ 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası finalinde kadın ve erkek sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Erkeklerde 11, kadınlarda 8 kategoride yapılan Şampiyonada Sanda Kadınlar 56 kilogramda AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Tuba Çolo birinci, Ordu Üniversitesi'nden Nazlı Karakuş ise ikinci oldu. Şampiyona, derece elde eden sporculara madalya ve kupaların verilmesi ile sona erdi.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcular:

Sanda Erkekler 90 kilogram ve üzeri:

1. Murathan Aydın (Gümüşhane Üniversitesi), 2. Kürşat İnce (Marmara Üniversitesi), 3. Musa Ayan (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Sanda Kadınlar 75 kilogram:

1. Beyzanur Çelik (Necmettin Erbakan Üniversitesi), 2. Fatma Nur Tuzluca (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Sanda Kadınlar 65 kilogram:

1. İlknur Kurt (İstanbul Aydın Üniversitesi), 2. Bilge Su Gürel (Ege Üniversitesi), 3. Buket Kaya (Erciyes Üniversitesi)

Kadınlar Taolu takım sıralaması:

1. Bartın Üniversitesi, 2. Medipol Üniversitesi, 3. Marmara Üniversitesi

Erkekler Taolu takım sıralaması:

1. Doğuş Üniversitesi, 2. Bartın Üniversitesi, 3. Sakarya Üniversitesi - AĞRI

AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi

YORUMLAR
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Üniversiteler, Türkiye, Wushu, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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