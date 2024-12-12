Aile Boyu Futbol Tutkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aile Boyu Futbol Tutkusu

Yurdakul ailesi, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde futbol tutkularını birlikte yaşıyor.

12.12.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Aile boyu futbol tutkusu

Takımın başkanı anne, antrenör oğlu, futbolcusu da gelin

ORDU - TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rüsumat-4 Gençlik ve Spor'un başkanı anne, antrenörü oğlu, futbolcusu ise gelinden oluşuyor. Yurdakul ailesi, futbola olan tutkularını sahaya yansıtıyor.

Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir hikayeye imza atan Yurdakul ailesi, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rüsumat-4 Gençlik ve Spor'un bel kemiği durumunda. Aile, spor sevgilerini yalnızca günlük hayatlarında değil, saha içerisinde de yaşıyor. Anne Gökhan Yurdakul, kulüp başkanlığı görevini üstlenirken, oğlu Hakan Yurdakul takımın antrenörlüğünü yapıyor. Bu aile tablosuna gelin Ezgi Yurdakul'un da futbolcu olarak katılması hem saha içindeki, hem de aile bağlarını güçlendiren bir tablo oluşturuyor.

Hakan Yurdakul: "Hayal edemediğimiz bir şeyi yaşıyoruz"

Takımın antrenörü 43 yaşındaki Hakan Yurdakul, eşsiz bir deneyimin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yurdakul, "Annemin kulüp başkanı, eşimin ise futbolcu olduğu bir takımda antrenörlük yapmak hayal bile edemediğim bir durumdu. Annem yöneticim, ben hocayım ve eşim de şuanda içeride top oynuyor, çok farklı bir duygu. Bu bence dünyada tek olabilir. Keyif verici, eşim orada koşturuyor çok keyifli. Rakiplerimiz ile tanıştırırken 'eşim' ve 'annem' diye tanıştırırken onlar da şaşırıyor" dedi.

Ezgi Yurdakul: "Futbol hayalimi ailece gerçekleştiriyoruz"

Futbolcu 34 yaşındaki Ezgi Yurdakul ise bu deneyimin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade ederek, " İstanbul'dayken spor hayatına başladım. Bir kulüpte de oynamıştım. Sonrasında sporun içerisinde devam etti. Burada da takıma girdim ve bugün itibariyle başladım" diye konuştu.

Gökhan Yurdakul: "Kulüp yönetimi kolay değil ama ailece spora olan bağlılığımız bu süreci kolaylaştırıyor"

Kulüp başkanı Gökhan Yurdakul ise çocuklarının yanında hem yönetici hem de bir anne olarak destek olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Yurdakul, "Biz aile takımı kurmuş olduk. Çocuklarımın yanında olmak ve onları desteklemek benim için çok önemli. Kulüp yönetimi kolay bir iş değil, ama ailece spora olan bağlılığımız bu süreci kolaylaştırıyor. Teklif bana Hakan'dan geldi. Ben de düşünmeden kabul ettim. Biz zaten ailecek sporun içerisindeydik" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Gençlik, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aile Boyu Futbol Tutkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
22:13 Çarpıcı iddia: İsrail, İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:50 Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:59:07. #1.12#
SON DAKİKA: Aile Boyu Futbol Tutkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.