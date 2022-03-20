AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Elazığspor'un SMS kampanyasına destek - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Elazığspor'un SMS kampanyasına destek

20.03.2022 11:45
AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Elazığspor'un SMS kampanyasına destek

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığspor Kulübü tarafından başlatılan SMS kampanyasına destekte bulunarak, teşkilatına çağrı yaptı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığspor Kulübü tarafından başlatılan SMS kampanyasına destekte bulunarak, teşkilatına çağrı yaptı.

Elazığspor Kulübü tarafından geçen hafta başlatılan SMS kampanyasına bir destekte de AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'dan geldi. Başkan Yıldırım, bağış kampanyasına destekte bulunarak, teşkilatına çağrı yaptı.

Başkan Yıldırım konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Elazığspor'un her fırsatta yanında olduk. Ciddi süreçlerde hem yöneticiliğini yaptım, hem de elimden gelen her şeyi esirgemeden desteklediğime inanıyorum. Bu konuda sorgulanacağımı zannetmiyorum. Bugünlerde başlatılan yardım kampanyasında çorbada tuzumuz olsun anlamında, teşkilatlarımıza da bu konuda hassasiyet göstererek paylaşımda bulundu. Teşkilatlarımız da bu yardım kampanyasına kendi güçleri ile destek vermeye çalışıyor. En azından yanında olmak istiyorlar. Elazığspor olunca duyarsız davranmamız mümkün değil. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşkilatlarımızla birlikte bu hassas konuya gereken katkıyı sağlamaya çalıştığımızı söyleyebilirim" dedi. - ELAZIĞ

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Elazığspor, AK Parti, Elazığ, SMS, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Elazığspor'un SMS kampanyasına destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan Elazığspor'un SMS kampanyasına destek - Son Dakika
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