Akademide yetişiyor, formayı başarıyla taşıyorlar - Son Dakika
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Akademide yetişiyor, formayı başarıyla taşıyorlar

28.06.2022 16:02
Akademide yetişiyor, formayı başarıyla taşıyorlar

Şehitkamil Belediyesi Basketbol Akademisi'nde yetişen basketbolcular, yarışmacı takımlarda başarılı sonuçlar elde ediyor.

Şehitkamil Belediyesi Basketbol Akademisi'nde yetişen basketbolcular, yarışmacı takımlarda başarılı sonuçlar elde ediyor. 2021-2022 sezonunda 6 farklı yaş grubunda erkekler ve kızlar kategorilerinde 16 farklı takımla parke üzerinde yerini alan yeşil-siyahlı kulüp, adeta şampiyonlar fabrikası gibi çalışıyor.

Fiziksel ve teknik yönden gelişim kaydeden oyuncuların, altyapı takımlarına yönlendirildiği Şehitkamil Belediyesi Basketbol Akademisi'nde uygulanan eğitim modeli, her dönem yüzlerce yeteneği Gaziantep ve Türk basketboluna kazandırıyor. Büyük Erkekler ve U14 Erkekler Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan yeşil-siyahlılar, U12 ve U10 liglerinde ise şampiyonluk iddiası ile namağlup ilerleyişini sürdürüyorlar.

İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen 2022 Yaz Basketbol Spor Akademilerinde, 700'ün üzerinde kursiyere eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, yarışmacı takımlarda ise 300'ün üzerinde lisanslı sporcuya parke üzerinde yeteneklerini sergileme fırsatı sunuyor.

"Veli, antrenör ve sporcu iş birliğiyle başarıyoruz"

Basketbol Akademisi'nden altyapı takımlarına geçiş süreci ve parkeye yansıyan seyir zevki yüksek basketbolla altyapılarda ortaya çıkan ürünün fark oluşturduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basketbol altyapısında gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Veli, antrenör ve sporcu iş birliğiyle basketbol branşında spor akademilerimizden, altyapı takımlarına geçiş süreci ve bu platformda parkeye yansıyan seyir zevki yüksek basketbolla işin mutfağında görev yapan herkes önemli bir fark oluşturdu. Başta velilerimiz olmak üzere, spor akademilerimizde görev yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yaz Basketbol Akademilerimiz ve Spor Kulübümüzde şu anda binlerce sporcu performans sergiliyor. Takımlarımızda mücadele eden tüm çocuklarımız ve gençlerimiz için Gaziantep'teki bu platform onlar için önemli bir fırsat. Bu sezon 26 basketbolcumuz, basketbol bursu ile özel kolejlerde eğitim hayatını sürdürürken, milli gururumuz Batu Anlar, tekrar Milli Takım'a davet edildi. Yaş grubunda aşağılara doğru indiğimizde U10, U12 ve U14 yaş gruplarında çok değerli bir başarı var. Bu da gelecek yıllar için çok önemli bir başarı göstergesi. İnşallah milli sporcular yetiştirmeye, ilimizi ve ülkemizi spor alanında başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Sporcularımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de onların talepleri ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm sporcularımıza bundan sonraki süreçte sağlık ve başarı dolu günler diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, basketbol, Spor, Son Dakika

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