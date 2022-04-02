Akçaabat'ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Akçaabat'ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

02.04.2022 14:41
Akçaabat'ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvasında ödül töreni yapıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kurumlar arası düzenlenen futbol turnuvasında ödül töreni yapıldı.

Akçaabat Belediyesi tarafından ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla organize edilen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nın ödül töreni Söğütlü Spor Park Söğütlü halı sahada yapıldı. 26 takım, 300 sporcu yer aldığı turnuvada toplamda 79 maç oynanırken, oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen turnuvanın ödül törenine Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Ergüden, önceki dönem Belediye Başkan Vekili Abdullah Ertem ile çok sayıda sporsever katıldı.

Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "26 takımın yer aldığı turnuvada maçlar centilmenlik çerçevesinde oynandı. Şunu belirtmek isterim ki aslında burada kazanan spor olmuştur, kardeşlik olmuştur, birlik ve beraberlik olmuştur, Akçaabat olmuştur. Bu tür etkinliklerle kurumlar arasındaki bağlar güçleniyor. Akçaabat kültür, sanat ve turizm şehri olduğu kadar spor şehridir de. Sporun her dalını her yaştan vatandaşımızla buluşturmaya özen gösteriyoruz. Toplamda 79 çekişmeli müsabakanın sonunda nihayet bu akşam kazanan belli oldu. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora verdiğimiz desteği imkanlarımız ölçüsünde devam ettireceğiz" dedi.

Turnuvanın birincisi Akçaabat İlçe Tarım Müdürlüğü Spor Takımı olurken ikinciliği Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Spor Takımı, üçüncülüğü Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Takımı dördüncülüğü ise Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulu Spor Takımı elde etti. Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının en centilmen takımı Akçaabat TEDAŞ Spor olurken turnuvanın gol kralı 21 gol atan Akçaabat Adliye Spor Takımı oyuncusu Mahmut Usta oldu. - TRABZON

Akçaabat'ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi
Akçaabat'ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi
Akçaabat'ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

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Osman Nuri Ekim, Akçaabat, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akçaabat'ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika


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