Akçakoca'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Akçakoca'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı

Akçakoca\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı
16.06.2026 13:30
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 40 ilden 660 sporcunun katılımıyla geleneksel okçuluk şampiyonası düzenlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 40 ilden 660 sporcunun katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Akçakoca Şehir Stadyumu'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı.

Törende konuşan Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçede büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün ülkemizin 40 vilayetinden 660 sporcumuzun 4 kategoride geleneksel okçuluk yarışmalarını izlemiş olacağız. Bu program 2 gün sürecek ve inşallah güzel bir şekilde tamamlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ise geleneksel okçuluğun son dönemde Türkiye çapında yoğun talep gördüğünü belirterek, "Bu alandaki başarıların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin dört bir yanından buraya gelen misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum." diye konuştu.

Küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç A kızlar, genç A erkekler, genç B kızlar ve genç B erkekler kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın ilk gününde küçükler ve yıldızlar müsabakaları yapılıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Akçakoca, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akçakoca'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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