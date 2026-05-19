Akdeniz Belediyespor, BAL İçin Anamur'la Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz Belediyespor, BAL İçin Anamur'la Karşılaşıyor

19.05.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Belediyespor, Anamur Belediyespor ile oynayacağı play-out maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselmek için Anamur Belediyespor ile oynayacağı play-out maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Anamur takımıyla karşılaşacak Akdeniz ekibi, son antrenmanını yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Sezon boyunca büyük özveriyle mücadele ettiklerini kaydeden Karamehmetoğlu, "Mersin futbolu adına yakışır, seyir zevki yüksek bir maç olmasını temenni ediyorum. Anamur Belediyespor köklü bir camia, onlara saygı duyuyoruz ancak bizim tek hedefimiz var o da Bölgesel Amatör Lig. Sahaya mutlaka kazanmak için çıkacağız. Takımımıza güvenim tam." ifadelerini kullandı.

Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Akdeniz ekibi ile BAL 6. Grup'ta baraj kontenjanına takılan Anamur temsilcisinin karşılaşacağı müsabaka, yarın saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı kazanan takım, yeni sezonda BAL'da mücadele etmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Belediyespor, BAL İçin Anamur'la Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
Hindistan’da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti Hindistan'da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor "İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor

15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:11
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 16:13:25. #7.13#
SON DAKİKA: Akdeniz Belediyespor, BAL İçin Anamur'la Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.