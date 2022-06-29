Akdeniz Oyunları'nda 4 altın madalya daha - Son Dakika
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Akdeniz Oyunları'nda 4 altın madalya daha

29.06.2022 19:31
Akdeniz Oyunları'nda 4 altın madalya daha

Türkiye, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 4 altın madalya daha kazandı.

Türkiye, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 4 altın madalya daha kazandı.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda milli cimnastikçi İbrahim Çolak, halka aletinde 14.850 derecesiyle altın madalya kazandı. Ayrıca bu dalda Adem Asil 14.750 puanla gümüş madalya elde etti.

BOCCE'DE 3 ALTIN MADALYA

Bocce branşında mücadele eden İnci Ece Öztürk, Akdeniz Oyunları'nda kadınlar volo basamak finalinde Hırvat Ria Vojkovic'i 35-28 mağlup ederek şampiyon oldu. Bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil de altın madalya kazanan bir diğer isim oldu. Çil, tek kadınlar raffa disiplin finalinde Cezayirli Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bocce branşında bir diğer altın madalya da Milli sporcu brahim Arslantaş'tan geldi. Akdeniz Oyunları'nda erkekler petank altın nokta disiplini finalinde Arslantaş, Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba'yı 31-29 mağlup ederek zirvenin en üst basamağında yer aldı.


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Son dakika haberleri... Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finallerinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı. Son dakika haberleri... Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finallerinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı. Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 4'üncü gününde madalya sıralamasında zirvede yer aldı
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz Oyunları'nda 4 altın madalya daha - Son Dakika

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