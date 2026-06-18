Akdeniz Üniversitesi\'ne Spor Dostu Kampüs Ödülü

Akdeniz Üniversitesi, spor kültürünü güçlendiren öncü çalışmalarıyla Spor Dostu Kampüs Ödülü'ne layık görüldü. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Spor Dostu Kampüs Ödülü'nü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite kampüslerindeki tüm bireylerin sağlıklı yaşam tarzı benimsemelerini desteklemek ve kampüs yaşamını daha aktif hale getirmek amacıyla başlatılan "Spor Dostu Kampüs" projesinin ödül töreni gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi, sporun kampüs yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlayan uygulamaları, güçlü spor altyapısı, erişilebilir tesisleri ve aktif yaşamı destekleyen çalışmalarıyla "Spor Dostu Kampüs" ünvanına layık görüldü. Ödül töreni Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Üniversiteler, Spor Dostu Kampüs yaklaşımı kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda 45 farklı kriter üzerinden değerlendirildi. Bu yıl programa 56 üniversiteden 60 kampüs başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 30 üniversitenin 31 kampüsü "Spor Dostu Kampüs" ünvanını almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Spor Dostu Kampüs unvanına layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu başarının aktif kampüs yaşamı, erişilebilirlik, sporun herkes için ulaşılabilir olması anlayışıyla hayata geçirdikleri bütüncül yaklaşımın bir sonucu olduğunu ifade eden Rektör Özkan, "Üniversitemizde spor kampüs yaşamının ayrılmaz bir parçası. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın daha sağlıklı, daha aktif ve daha sosyal bir yaşam sürmelerini destekleyen pek çok uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sporun bireyin fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, dayanışma ve yaşam kalitesi açısından da önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle kampüsümüzde hareketli ve sağlıklı yaşam kültürünü güçlendirmeye büyük önem veriyoruz" dedi.

Erişilebilir ve kapsayıcı bir kampüs anlayışıyla tüm öğrencilerin ve çalışanların sportif faaliyetlere katılımını desteklediklerini vurgulayan Rektör Özkan, "Her bireyin spor yapma imkanına ulaşabilmesini önemsiyoruz. Kampüsümüzde sunduğumuz imkanlar sayesinde spor yapmak isteyen gençlerimizin yanında üst düzey performans sporcuları için de güçlü bir eğitim ve gelişim ortamı oluşturuyoruz. Bugün birçok milli sporcu ve olimpiyat sporcusu, akademik eğitimlerini sürdürürken üniversitemizi tercih ediyor ve başarılarını üniversitemiz çatısı altında geliştiriyorlar. Bu da bizler için ayrıca sevindirici" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Rektör Özkan, "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden çok sayıda öğrenciyi kampüsümüzde ağırladık. Bu organizasyonlar sayesinde gençler arasında spor kültürünün yaygınlaşmasına, dostluk ve dayanışma bağlarının güçlenmesine katkı sunduk. 'Spor Dostu Kampüs' unvanını da bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların değerli bir karşılığı olarak görüyoruz. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, Spor Bilimleri Fakültemize, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi olarak sporun hayatın her alanına dokunduğu, erişilebilir ve aktif kampüs kültürümüzü daha da geliştirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANTALYA