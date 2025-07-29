Akgül, Kadınlar Güreş Takımını Ziyaret Etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Macaristan'daki Uluslararası Hazırlık Kampı'nı ziyaret etti.
Federasyonun açıklamasına göre Akgül, Kadınlar Güreş Milli Takımının Tata kentinde 20 Temmuzda başlayan kampına gelerek Eylül ayında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası öncesi sporculara moral verdi.
Millilerin kampı, 1 Ağustosta sona erecek.
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