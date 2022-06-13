Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Sultan Sert'i renklerine kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Sultan Sert'i renklerine kattı

13.06.2022 11:18
Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Sultan Sert'i renklerine kattı

Voleybolcu Ezgi Sultan Sert, Voleybol 2. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı.

Voleybolcu Ezgi Sultan Sert, Voleybol 2. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı. Ezgi Sultan Sert, "Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzalamak kariyer hayatım için önemli bir durak noktası oldu" dedi.

Ezgi Sultan Sert, Voleybol 2. Lig takımlarından Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzaladı. Akhisar Belediyespor ile sözleşme imzalamanın kariyeri için önemli bir durak noktası olduğunu vurgulayan Sert, "Voleybolun benim için önemli. Profesyonel çalışmalar yaptığımda mutlu oluyorum. Çünkü voleybolu seviyor, kariyerimi bu alanda sürdürmek istiyorum. Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile sözleşme imzalamak kariyer hayatım için önemli bir durak noktası oldu" ifadelerini kullandı.

2001 yılında dünyaya gelen ve genç yaşında voleybol turnuvalarında yer alarak ön plana çıkan Sert, "Açıkçası voleybol benim için bir tutku oldu. Küçük yaşlardan itibaren kendimi bu alanda geliştirmeye çalışıyorum. Orta oyuncu pozisyonundayım ve bu pozisyonda bulunduğum takımlarda çalışmalar içerisinde yer alıyorum. Kendimi sürekli geliştirerek daha iyi yerlere gelmek istiyorum" dedi.

"Profesyonel çalışmalar yapmak benim için önemli"

2020-2021 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde ve 2021-2022 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yer alan ve takımı adına çalışmalarda bulunan Ezgi Sultan Sert, profesyonel çalışmalar yapmanın oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Türkiye Kadınlar Voleybol liglerinde yer almak benim için çok değerli. Her zaman yer aldığım takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu hem kendime hem de takımıma hem de kariyer hayatıma saygımdan ileri geliyor. Umuyorum ki kariyer basamaklarını birer birer tırmanarak çok daha profesyonel bir seviyeye ulaşırım. Voleybol benim için bir tutku olduğu için bu alanda daha fazlasını yapabilmek adına her zaman sıkı bir çalışma içerisinde olduğumu söyleyebilirim" diye konuştu.

"Voleybol vazgeçemeyeceğim bir alan"

Voleybolda çok özel yetenekler bulunduğunu, bu yetenekleri rol model olarak takip ettiğini belirten Ezgi Sultan Sert, "Her ne kadar rol modellerim bulunsa da her zaman kendi çalışma sistemimi oluşturmaya çalıştım. Çünkü bir insan, özgün çalışmalar yapabildiği sürece gerçekten ilerleme şansı elde ediyor. Kariyer hayatımda benimsemiş olduğum bu düstur, kendimi çok daha fazla geliştirmem için bir dayanak noktası oluyor. Umuyorum, bulunduğum pozisyonda en iyisini yapabilen bir sporcu olarak çalışmalarımı sürdürürüm. Bu, benim için oldukça önemli" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Sultan Sert'i renklerine kattı
Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Sultan Sert'i renklerine kattı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Akhisar Belediyespor, Sultan Sert, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Sultan Sert'i renklerine kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:06 Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:34:32. #1.11#
SON DAKİKA: Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Sultan Sert'i renklerine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement