Akhisar Bisiklet Takımı\'ndan Kulüp Başkanı\'na Ziyaret

2025 yılı içerisinde farklı illerde düzenlenen önemli yarışmalara katılarak Akhisar'ı başarıyla temsil eden Akhisar İlçe Spor Kulübü bisiklet branşı sporcuları, Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay'ı ziyaret etti.

Sporcular; 18-20 Nisan'da Balıkesir/Edremit'te düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, 09-11 Mayıs tarihlerinde Ankara/Gölbaşı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Haluk Günözgen Ankara MTB CUP, 21 Haziran'da Bursa/Nilüfer'de yapılan Fehmi Kürkçü 1. Bölge Nilüfer Belediyesi Bölgesel Dağ Bisikleti Şampiyonası, 28-29 Haziran'da Kocaeli/ Gebze'de düzenlenen Hasan Sert Gebze MTB CUP ve 01-03 Temmuz'da Konya'da yapılan Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'na katıldı.

Yarışmalarda gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken Akhisarlı sporcular, desteklerinden dolayı Hasan Hüseyin Oktay'a teşekkür etti. Ziyarette sporcularla yakından ilgilenen Oktay, "Gençlerimizin bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Akhisar'ı en iyi şekilde temsil ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda sporcular, elde ettikleri madalyalarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA