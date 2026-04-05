Akhisar SK Türkiye Kupası\'nda Şampiyonluk Elde Etti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap PYY Bisiklet Yol Yarışları'nda Akhisar İlçe SK sporcuları bireysel ve takım kategorilerinde önemli başarılara imza atarak yarışlara damga vurdu.

Türkiye Kupası 3. Etap PYY Bisiklet Yol Yarışları, 03-05 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında yapılan bireysel zamana karşı ve yol yarışlarında Akhisar İlçe SK sporcuları elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

U13 Kadınlar kategorisinde yarışan Hilal Kaymaz, hem bireysel zamana karşı hem de yol yarışında gösterdiği üstün performansla birincilik kürsüsüne çıkarak büyük başarı elde etti.

U11 Kadınlar kategorisinde ise Elif Koç birinciliği kazanırken, Rümeysa Meryem Kaymaz üçüncülük elde etti. Aynı kategoride Zeynep Şahin de üçüncü olarak kulübüne bir madalya daha kazandırdı.

Erkekler kategorisinde de başarılar dikkat çekti. U13 Erkekler kategorisinde Berkay İlikhan ikinci olurken, U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin de ikinci olarak kürsüde yer aldı.

Elde edilen bu sonuçlarla Akhisar İlçe SK, takım klasmanında da birincilik elde ederek organizasyona damga vurdu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın azmi ve disiplinli çalışması bu başarıyı getirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi. - MANİSA