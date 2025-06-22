Akhisar Sporcuları Nilüfer\'de Bölgesel Dağ Bisikleti Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 21 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen Fehmi Kürkçü 1. Bölge Nilüfer Belediyesi Bölgesel Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda, Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı.

Şampiyonada zorlu parkurlarda ter döken genç sporcular, farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri derecelerle Akhisar'ı başarıyla temsil etti.

U11 Erkekler Kategorisi: Deniz Atlas Tekin 3'üncü, U11 Kadınlar Kategorisi: Buğlem Aydıner 2'nci, Zeynep Şahin 3'üncü, U13 Kadınlar Kategorisi: Meryem Karataş 1'inci, Emine Bahar Gencer 2'nci, Defne Demirezen 3'üncü, U15 Kadınlar Kategorisi: İlknur Buğlem Karataş 1'inci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışlar sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, sporcuları tebrik ederek, bu başarıların gelecek için umut verici olduğunu belirtti. Oktay, ayrıca desteklerinden dolayı sponsorluk sağlayan Alhatoğlu Zeytinyağları ve iş insanı Alper Alhat'a teşekkür etti. - MANİSA