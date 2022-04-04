Akhisarspor'a 6 gollü şok - Son Dakika

TÜRKİYE Kupası ve Süper Kupa'yı 2018 yılında havaya kaldırıp tarihi ilkleri başardığı Spor Toto Süper Lig'den 2019, 1'inci Lig'den de geçen sezon küme düşüp bu sezon TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Akhisarspor, evinde Teco Karacabey Belediyespor önünde büyük şok yaşadı. Rakibine iç sahada 6-0 gibi çok farklı skorla mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, bitime 4 maç kala kurtuluş umutlarını azalttı.

Geçen sezon 1'inci Lig'den düştüğü dönemde Keçirörengücü'ne 6-0, Menemenspor'a 6-2 yenilen, bu yıl da 2'nci Lig'de 6 gollü mağlubiyet alan Akhisar, taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Son 11 maçın 9'unu kaybeden Akhisarspor, 2 maçı eksik Pazarspor'un 2 puan gerisinde düşme hattında kaldı. Kalan haftalarda Şanlıurfaspor (D), Kırklarelispor, Pazarspor (D) ve Amed Sportif'le oynayıp, son haftayı bay olarak geçecek Akhisar, maksimum puanı alarak rakiplerinin takılmasını umacak.

- Akhisar