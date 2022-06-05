Akhisarspor'da kayyum kararı kalktı, Evren Özbey devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisarspor'da kayyum kararı kalktı, Evren Özbey devam ediyor

05.06.2022 12:07
Akhisarspor'da kayyum kararı kalktı, Evren Özbey devam ediyor

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın geçen yıl açtığı dava üzerine 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atanan Akhisarspor'da yeni gelişmeler yaşandı.

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın geçen yıl açtığı dava üzerine 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durdurup kayyum atanan Akhisarspor'da yeni gelişmeler yaşandı. Kulüpte 2 sezondur başkanlığı yürüten Evren Özbey'in ikna çabalarıyla davacılar 28 Mart 2021'deki kongreyle ilgili şikayetlerini geri aldı. Bu gelişme üzerine mahkeme kayyum kararını iptal ederken, Evren Özbey başkanlığındaki yönetimin görevi devam edecek.

Akhisarspor'dan konuyla ilgili, "TC Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/06/2022 tarihinde aldığı karar neticesinde, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne kayyım atanması kararı kaldırılmış, mevcut davalar kapatılmıştır. Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, Evren Özbey başkanlığında görevine devam etmektedir" açıklamasını yaptı. Mahkeme, 3 yıl içinde Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyen kulübe, 28 Mart 2021'deki kongrede usulsüz üye yapılan kişilerin oy kullandığı iddiasıyla yaptığı yargılamada kayyum olarak Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdemir'i atamış, görev süreleri 4 ay olan kayyumlar kulübü seçime götürmek için çalışmalara başlamıştı.


- Akhisar
YORUMLAR
500
MASKİ, Akhisar'ı sağlıklı altyapıya kavuşturuyor MASKİ, Akhisar'ı sağlıklı altyapıya kavuşturuyor Akhisar Belediyesi, Ücretsiz Süt Dağıtımına Devam Ediyor Akhisar Belediyesi, Ücretsiz Süt Dağıtımına Devam Ediyor
Kaynak: DHA

Akhisar, Evren, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor'da kayyum kararı kalktı, Evren Özbey devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: Akhisarspor'da kayyum kararı kalktı, Evren Özbey devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement