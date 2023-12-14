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Akhisarspor'da olağanüstü genel kurul tarihi belirlendi

Akhisarspor yönetimi, kötü gidişe engel olamayınca istifa kararı aldı ve olağanüstü genel kurul tarihini belirledi. Kongre, 24 Aralık Pazar günü yapılacak.

Akhisarspor\'da olağanüstü genel kurul tarihi belirlendi
14.12.2023 - 11:36,  Güncelleme: 11:39
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AKHİSAR,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kötü gidişe bir türlü engel olamayan Akhisarspor'da 2 Aralık'taki Büyükçekmece Tepecikspor mağlubiyetinin ardından istifa kararı alan yönetim, olağanüstü genel kurul tarihini belirledi. Yeşil-siyahlılarda kongrenin 24 Aralık Pazar günü yapılacağı, yasal çoğunluk sağlanamazsa ise seçimin 31 Aralık'ta düzenleneceği açıklandı. Henüz 5 Eylül'de göreve gelen ancak erken pes eden İrfan Ezer başkanlığındaki yönetim, "Yönetim kurulumuz 09.12.2023 tarihinde dernek merkez adresinde toplanarak, kulübümüzün önünü açmak ve Akhisarspor'umuzun gelecekte de var olabilmesi için olağanüstü genel kongre kararı almıştır.

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısının 24.12.2023 Pazar günü saat 17.00'da Atatürk Mahallesi 167 Sk. No: 201 45200-Akhisar adresinde yapılmasına, oy çokluğu sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 31.12.2023 Pazar günü aynı yer ve saatte düzenlenmesine karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
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