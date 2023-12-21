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Akhisarspor, Darıca Gençlerbirliği'ni mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
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Akhisarspor, Darıca Gençlerbirliği'ni mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 7 haftadır galibiyet alamayan ve 5 maçını farklı kaybeden Akhisarspor, evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek galibiyet elde etti. Bu sonuçla Akhisarspor, sezonun ilk yarısını düşme hattının 5 puan üzerinde tamamladı.

Akhisarspor, Darıca Gençlerbirliği\'ni mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi
21.12.2023 - 13:10,
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 haftadır galibiyete hasret kalan, art arda 5 maçını farklı kaybeden Akhisarspor, ilk yarının son karşılaşmasını kazanmayı başardı. Evinde Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Akhisarspor derin bir nefes aldı. Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla sezonun ilk yarısını 11 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde bitirdi. Transfer yasağı yüzünden altyapı ağırlıklı kadrosu olan Akhisarspor'da yönetim kurulu da istifa ederek olağanüstü kongre kararı almıştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Akhisarspor, Darıca Gençlerbirliği'ni mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
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