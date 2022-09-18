Akhisarspor gülmeye hasret

TFF 3'üncü Lig'e 14 yıl sonra düşen Akhisarspor, 3'üncü Grup'ta çıktığı ilk 3 maçta taraftarını kahretti. Ligin ilk 2 haftasından golsüz beraberlikle ayrıldıktan sonra Merkür Holding Erbaaspor'u ağırlayan yeşil-siyahlılar, öne geçtiği maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Geçen hafta içinde henüz 4 yıl önce kazanıp, 3 yıl önce final oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk turda Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bigaspor'a elenen Akhisar, ligde de 3 maçta 2 puanda kaldı.

Birlik çağrısı yapan Futbol Direktörü Theofanis Gekas, "Takım çok iyiydi. Konsantrasyonu kaybettiğimiz 2 anda gol yedik. Fakat sonuç çok farklı olabilirdi. Hakemler buna izin vermedi. Bir gol ve bir penaltımız verilmedi. Böyle durumlarda biz sesimizi hep yükselteceğiz. Takımımız, ne olursa olsun böyle durumlarda dimdik ayakta olacak ve savaşacak. Biz dimdik ayakta olacağız. Bu şehri oluşturan tüm unsurlar, herkes takıma destek olmalı. Biz bir olmalıyız ki tüm gücümüzle dimdik ayakta durabilelim" açıklaması yaptı.